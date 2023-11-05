На Украине захотели отказаться от срочной службы

Минобороны Украины захотело отказаться от срочной службы к 2028 году

Минобороны Украины захотело отказаться от срочной службы по призыву к 2028 году. Соответствующее предложение внесено в концепцию военной кадровой политики, утвержденную главой ведомства Рустемом Умеровым, сообщает РБК.

Так, в ближайшие пять лет власти страны планируют перейти на службу по контракту, а срочную службу заменить «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста».

Ранее Верховная Рада поддержала снижение возраста для призыва на срочную службу. О сокращении возраста пребывания украинцев на военном учете до 25 лет сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.