Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:58, 5 ноября 2023Бывший СССР

На Украине захотели отказаться от срочной службы

Минобороны Украины захотело отказаться от срочной службы к 2028 году

Фото: Koshmal Victor / Globallookpress.com

Минобороны Украины захотело отказаться от срочной службы по призыву к 2028 году. Соответствующее предложение внесено в концепцию военной кадровой политики, утвержденную главой ведомства Рустемом Умеровым, сообщает РБК.

Так, в ближайшие пять лет власти страны планируют перейти на службу по контракту, а срочную службу заменить «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста».

Ранее Верховная Рада поддержала снижение возраста для призыва на срочную службу. О сокращении возраста пребывания украинцев на военном учете до 25 лет сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО

      В России пройдет масштабный концерт

      Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул

      Стало известно об отказавшихся звать медсестру раненному бойцу ВСУ украинцах

      В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

      Трехлетний ребенок съел котлету и умер

      В Газе сообщили об увеличении атак боеприпасами с фосфором со стороны Израиля

      Раскрыты причины заметного набора веса осенью и зимой

      Глава Дагестана описал ситуацию на фоне прилета новых самолетов из Израиля

      ЦСКА вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости