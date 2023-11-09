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16:53, 9 ноября 2023Бывший СССР

Появилось видео избиения сотрудника военкомата на Украине

«Страна.ua» опубликовала видео избиения сотрудника военкомата на Украине

На Украине в Житомире парень избил сотрудника военкомата. Видео в Telegram опубликовало украинское издание «Страна.ua».

Драка произошла на глазах у коллег избитого. Ему наносили удары руками и коленом в голову.

Причины конфликта неизвестны, парень спокойно ушел. Также появилась информация, что его разыскивают по обвинению в совершении уголовного преступления.

Ранее в Одесской области неизвестный мужчина в камуфляже кинул гранату в микроавтобус Mercedes-Benz. Боеприпас взорвался.

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      Алевтина Запольская
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