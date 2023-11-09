В Одесской области неизвестный в камуфляже кинул гранату в автобус

В селе Сергеевка Одесской области мужчина в камуфляже кинул гранату в автобус

В селе Сергеевка Одесской области неизвестный мужчина в камуфляже кинул гранату в микроавтобус Mercedes-Benz. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Боеприпас взорвался. В результате взрыва пострадал пассажир.

В сообщении говорится, что мужчина был одет в камуфлированную форму, но неизвестно, был ли он военнослужащим. Органы правопорядка ввели полицейскую операцию «Сирена».

Ранее сообщалось, что помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Частяков ушел из жизни. Уточняется, что речь идет о старшем помощнике заместителя главнокомандующего ВСУ Александре Тимченко.