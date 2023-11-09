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16:02, 9 ноября 2023Бывший СССР

Суд не избрал наказания для подарившего гранаты помощнику Залужного офицера

«Страна.ua»: суд не наказал офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного

Фото: Константин Черничкин / Reuters

Печерский суд Киева не избрал наказания для офицера, подарившего гранаты помощнику главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадию Частякову. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Суд не избрал вообще никакой меры пресечения для полковника», — сказано в публикации.

Уточняется, что речь идет о старшем помощнике заместителя главнокомандующего ВСУ Александре Тимченко. По информации издания, прокуратура просила для офицера круглосуточный домашний арест. Однако судья Елена Бусык не удовлетворила ходатайство. Отмечается, что заседание провели в закрытом режиме.

Ранее против офицера возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. По версии следствия, он приобрел без необходимого разрешения восемь ручных универсальных гранат, шесть из них упаковал в деревянный ящик и подарил Частякову на его день рождения. В результате помощник главкома получил несовместимые с жизнью ранения.

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      Кристина Есикова
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