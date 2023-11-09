Суд не избрал наказания для подарившего гранаты помощнику Залужного офицера

«Страна.ua»: суд не наказал офицера, подарившего гранаты помощнику Залужного

Печерский суд Киева не избрал наказания для офицера, подарившего гранаты помощнику главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадию Частякову. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Суд не избрал вообще никакой меры пресечения для полковника», — сказано в публикации.

Уточняется, что речь идет о старшем помощнике заместителя главнокомандующего ВСУ Александре Тимченко. По информации издания, прокуратура просила для офицера круглосуточный домашний арест. Однако судья Елена Бусык не удовлетворила ходатайство. Отмечается, что заседание провели в закрытом режиме.

Ранее против офицера возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. По версии следствия, он приобрел без необходимого разрешения восемь ручных универсальных гранат, шесть из них упаковал в деревянный ящик и подарил Частякову на его день рождения. В результате помощник главкома получил несовместимые с жизнью ранения.