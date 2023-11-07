Взорвался от подаренной гранаты. Главком ВСУ Залужный за месяц лишился третьего важного подчиненного

МВД Украины: помощник Залужного взорвался, показывая сыну подаренную гранату

Помощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Частяков погиб от гранаты, которую ему подарил коллега. Такую версию следствия назвал министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

По его словам, 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, которые получил в честь своего дня рождения. Среди них оказался ящик с гранатами западного образца, и военный решил показать их своему 13-летнему сыну.

Подросток взял боеприпас в руки и начал с ним играться. Затем Частяков отобрал гранату и, вероятно, выдернул кольцо, после чего раздался взрыв. В результате Частяков погиб, его сын был госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте ЧП полиция полиция обнаружила еще пять аналогичных неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу.

Вручивший боевые гранаты сослуживец объяснил свой подарок

Полиция установила личность дарителя боеприпасов. Им оказался сослуживец Частякова, старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко. У него при обыске нашли две такие же боевые гранаты.

Во время дачи показаний офицер признался, что сам придумал положить в деревянную коробку бутылку виски и шесть гранат. При вручении он заявил коллеге, что выбрал такой подарок, так как «того тяжело удивить». При этом он уведомил погибшего, что дарит ему боевые боеприпасы. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок.

Вероятно, Частяков не поверил коллеге, решив, что гранаты являются рюмками специфической формы. В результате небрежного обращения одна из гранат взорвалась.

С октября Залужный лишился трех высокопоставленных подчиненных

Смерть Частякова стала ударом для главкома ВСУ. Комментируя инцидент, Залужный заявил, что тот был его близким другом и надежной опорой.

На Украине гибель офицера сочли подозрительной. Так, высказывается мнение, что Частяков стал жертвой теракта или был устранен как пешка в конфликте между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

3 ноября своего поста лишился командующий Силами специальных операций генерал-майор Виктор Хоренко. О своей отставке он узнал из СМИ. «Общался с Залужным, который также объяснить мне этого не смог», — добавил он.

9 октября Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. Генерал командовал этими войсками с мая 2022 года.

Оба военачальника неоднократно бывали на передовой. Они утверждали, что для ВСУ складывается тяжелая обстановка на фронте.