Уволенный Зеленским генерал прокомментировал свою отставку

Бывший командующий Силами спецопераций ВСУ Хоренко узнал об отставке из СМИ

Генерал-майор Виктор Хоренко, уволенный с поста командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), прокомментировал свою отставку. Его слова передает издание «Украинская правда».

Хоренко признался, что ему неизвестны причины увольнения с должности командующего Силами спецопераций ВСУ. По словам генерала, об отставке он узнал из СМИ. «Общался с главнокомандующим [ВСУ Валерием Залужным], который также объяснить мне этого не смог», — добавил он.

Отвечая на вопрос, пытался ли он связаться с представителями президента Украины Владимира Зеленского для прояснения ситуации, бывший командующий заявил, что у него нет доступа к офису главы государства.

Об увольнении Хоренко стало известно 3 ноября. Новым командующим Силами спецопераций ВСУ стал Сергей Лупанчук. Этому предшествовала смена Зеленским командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Вместо Игоря Танцюры эту должность занял Анатолий Баргилевич.

Хоренко был назначен командующим Силами спецопераций ВСУ в июле 2022 года.