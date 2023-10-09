Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны ВСУ

Зеленский назначил новым командующим Силами ТРО ВСУ Баргилевича

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначил на этот пост генерал-майора Анатолия Баргилевича. Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте главы государства.

Одним из указов Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил ТРО. Танцюра занимал этот пост с мая 2022 года.

Другим указом глава государства назначил на должность командующего генерал-майора Анатолия Баргилевича. С 2022 года он был начальником штаба восточной группировки войск, а до этого занимал пост заместителя командующего сухопутных войск.

Ранее правительство Украины назначило шесть заместителей главы Министерства обороны республики. В середине сентября все заместители министра были уволены.