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14:48, 9 октября 2023Бывший СССР

Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны ВСУ

Зеленский назначил новым командующим Силами ТРО ВСУ Баргилевича
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jon Nazca / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначил на этот пост генерал-майора Анатолия Баргилевича. Об этом свидетельствуют указы, опубликованные на сайте главы государства.

Одним из указов Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил ТРО. Танцюра занимал этот пост с мая 2022 года.

Другим указом глава государства назначил на должность командующего генерал-майора Анатолия Баргилевича. С 2022 года он был начальником штаба восточной группировки войск, а до этого занимал пост заместителя командующего сухопутных войск.

Ранее правительство Украины назначило шесть заместителей главы Министерства обороны республики. В середине сентября все заместители министра были уволены.

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    Алевтина Запольская
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