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10:40, 5 октября 2023Бывший СССР

На Украине назначили трех новых заместителей главы Минобороны

Правительство Украины назначило трех новых заместителей главы Минобороны

Фото: Daniel Haußmann / Wikimedia Commons

Правительство Украины назначило еще трех заместителей главы Министерства обороны республики. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Он уточнил, что назначения получили Иван Гаврилюк, Станислав Гайдер и Дмитрий Клименков.

Ранее новыми заместителями главы Минобороны Украины стали Екатерина Черногоренко, Наталья Калмыкова и Юрий Джигир.

В середине сентября на Украине уволили сразу всех замминистра обороны. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил решение антикоррупционной борьбой перед визитом Владимира Зеленского в США.

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    Алевтина Запольская
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