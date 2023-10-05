На Украине назначили трех новых заместителей главы Минобороны

Правительство Украины назначило трех новых заместителей главы Минобороны

Правительство Украины назначило еще трех заместителей главы Министерства обороны республики. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Он уточнил, что назначения получили Иван Гаврилюк, Станислав Гайдер и Дмитрий Клименков.

Ранее новыми заместителями главы Минобороны Украины стали Екатерина Черногоренко, Наталья Калмыкова и Юрий Джигир.

В середине сентября на Украине уволили сразу всех замминистра обороны. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объяснил решение антикоррупционной борьбой перед визитом Владимира Зеленского в США.