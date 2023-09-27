На Украине назначили новых заместителей министра обороны

Кабмин Украины назначил трех новых заместителей министра обороны Умерова

Кабинет министров Украины назначил трех новых заместителей министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства страны в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Заместителем министра обороны республики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначили Екатерину Черногоренко, заявил он. Кроме того, по его словам, должность замглавы Минобороны займут Наталья Калмыкова и Юрий Джигир.

Ранее сообщалось, что первым заместителем Умерова может стать командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев. Сейчас этот пост занимает Александр Павлюк. Отмечалось, что его намерены уволить, как и других заместителей министра обороны.

18 сентября кабмин Украины уволил замминистров обороны и госсекретаря ведомства. Речь идет об Анне Маляр, Виталии Дейнеге, Владимире Гаврилове и других.