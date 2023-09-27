Названа возможная кандидатура на пост замглавы Минобороны Украины

«Новое время»: генерал ВСУ Наев может стать первым замглавы Минобороны Украины

Командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев может стать первым замглавы Минобороны Украины. Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на источник в Верховной Раде.

Уточняется, что 25 сентября министр обороны страны Рустем Умеров провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждая окончательный список кандидатов на пост своих заместителей.