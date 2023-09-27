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17:05, 27 сентября 2023Бывший СССР

Названа возможная кандидатура на пост замглавы Минобороны Украины

«Новое время»: генерал ВСУ Наев может стать первым замглавы Минобороны Украины
Сергей Иванович Наев

Сергей Иванович Наев. Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia

Командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев может стать первым замглавы Минобороны Украины. Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на источник в Верховной Раде.

Уточняется, что 25 сентября министр обороны страны Рустем Умеров провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждая окончательный список кандидатов на пост своих заместителей.

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    Кристина Есикова
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