Раскрыты подробности увольнения всех заместителей министра обороны Украины

«УП»: замминистры обороны Украины уволены после просьбы главы ведомства Умерова

Заместители министра обороны Украины приняли решение о добровольном увольнении по просьбе главы ведомства Рустема Умерова. Подробности отставки чиновников раскрыло издание «Украинская правда» («УП»).

«Все замы написали заявления на увольнение добровольно после просьбы Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся», — пишет «УП» со ссылкой на высокопоставленные источники в украинском правительстве.

По информации издания, в настоящее время продолжаются консультации относительно кандидатов в заместители Умерова. «Идет полное обновление», — сказал приближенный к Минобороны источник «УП».

18 сентября кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Речь идет об Анне Маляр, Виталии Дейнеге, Владимире Гаврилове и других. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова.