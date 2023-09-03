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22:10, 3 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский решил сменить министра обороны Украины

Президент Зеленский решил заменить министра обороны Украины Резникова
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить министра обороны страны. Об этом он заявил в ходе обращения в своем Telegram-канале.

Алексея Резникова на этой должности заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров, уточнил украинский лидер. Он отметил, что Верховная Рада хорошо знает этого человека, и добавил, что ожидает от парламента поддержки его кандидатуры. Голосование состоится на предстоящей неделе.

«Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — сказал Зеленский.

Ранее Резников заявил, что не обсуждал с президентом страны Владимиром Зеленским возможность отставки. При этом он отметил, что согласился бы на такое предложение, а также сравнил свою должность с Голгофой.

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    Марина Совина
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