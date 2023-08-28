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21:22, 28 августа 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Украины назвал Голгофой свою должность

Глава МО Украины Резников заявил, что не обсуждал с Зеленским отставку
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью РБК Украина заявил, что не обсуждал с президентом страны Владимиром Зеленским возможность отставки.

Он отметил, что согласился бы на подобное предложение, если бы оно поступило, и назвал Голгофой свою должность.

«Он точно знает, что и сколько я сделал, и он точно знает, что если он поручит другой важный проект, я с радостью соглашусь. Потому что эта должность, кто бы на ней ни был — это Голгофа», — заявил Резников.

Глава Минобороны добавил, что не просился на этот пост и отговаривал Зеленского от назначения. На вопрос журналистов о том, предлагал ли ему президент стать послом в Великобритании, министр ответил уклончиво.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил новых замглавы Службы безопасаности Украины (СБУ) и руководителя регионального управления.

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    Марина Совина
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