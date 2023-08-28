Стало известно о кадровых перестановках в СБУ

Зеленский назначил новых замглавы СБУ и руководителя регионального управления

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых замглавы Службы безопасаности Украины (СБУ) и руководителя регионального управления. Указы о кадровых перестановках появились на сайте главы государства.

Так, начальник департамента контрразведки СБУ Александр Поклад был уволен со своей должности и назначен заместителем главы ведомства. В другом указе говорится, что начальником управления СБУ в подконтрольных Киеву районах Запорожской области стал Александр Пелин.

Ранее тело полковника СБУ, заместителя начальника управления спецсвязи Дмитрия Бакаева нашли в его рабочем кабинете. Рядом обнаружили записку, оформленную в виде рапорта на имя главы ведомства Василия Малюка. В ней он пожаловался на «предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства» со стороны руководства.