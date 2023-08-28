Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:22, 28 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о кадровых перестановках в СБУ

Зеленский назначил новых замглавы СБУ и руководителя регионального управления

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых замглавы Службы безопасаности Украины (СБУ) и руководителя регионального управления. Указы о кадровых перестановках появились на сайте главы государства.

Так, начальник департамента контрразведки СБУ Александр Поклад был уволен со своей должности и назначен заместителем главы ведомства. В другом указе говорится, что начальником управления СБУ в подконтрольных Киеву районах Запорожской области стал Александр Пелин.

Ранее тело полковника СБУ, заместителя начальника управления спецсвязи Дмитрия Бакаева нашли в его рабочем кабинете. Рядом обнаружили записку, оформленную в виде рапорта на имя главы ведомства Василия Малюка. В ней он пожаловался на «предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства» со стороны руководства.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Российские истребители пресекли разведку БПЛА США в районе Крыма

    Украинского военного осудили на 17 лет за бросок гранаты в пенсионерку

    Десятки тысяч перелетных птиц предпочли свалки теплым краям

    Российские военные получили новые выстрелы для гранатометов

    На Украине признали продвижение российских войск на купянском направлении

    Крупнейшая криптовалютная биржа задумалась об уходе из России

    Певица Камила Кабельо показала фигуру в блестящем бикини

    Бизнес испугался закрытия пунктов приема вторсырья в России

    Пассажирка сняла на видео панику на борту попавшего в шторм самолета

    Набросившегося на женщину на пляже россиянина арестовали на два месяца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости