Полковник СБУ покончил с собой в рабочем кабинете

«Страна.ua»: в Киеве полковник СБУ Бакаев покончил с собой в рабочем кабинете

В Киеве полковник Службы безопасности Украины (СБУ), заместитель начальника управления спецсвязи Дмитрий Бакаев покончил с собой в рабочем кабинете. Об этом стало известно изданию «Страна.ua» от источников в правоохранительных органах.

По данным издания, тело заместителя начальника управления СБУ было найдено в кабинете 25 августа. Рядом обнаружили предсмертную записку, оформленную в виде рапорта на имя главы ведомства Василия Малюка. В ней погибший указал, что просит винить в своей смерти «руководство за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства».

В настоящее время следователи выясняют мотивы самоубийства, несколько сотрудников СБУ уже допрошены.

В феврале 2023 года новым главой СБУ стал Василий Малюк. Предыдущим главой ведомства был давний соратник президента Украины Владимира Зеленского Иван Баканов, его уволили в июле 2022 года.