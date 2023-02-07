На Украине назначили нового главу СБУ

Депутат Рады Гончаренко сообщил о назначении Василия Малюка новым главой СБУ

Верховная Рада Украины назначила Василия Малюка новым главой Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко в Telegram.

«Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная Рада утвердила соответствующее представление президента Украины», — написал Гончаренко. Также украинский парламент утвердил нового главу министерства внутренних дел (МВД) страны — Игоря Клименко.

Предыдущим главой СБУ был Иван Баканов, его уволили 17 июля 2022 года. Тогда же от должности отстранили генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что такое решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств. К тому моменту открыли 651 уголовное дело по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из них предъявлено обвинение.