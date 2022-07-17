Зеленский объяснил отставки генпрокурора и главы СБУ госизменой сотрудников ведомств

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставки генпрокурора страны Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, такое решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств. На данный момент открыто уже 651 уголовное дело по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из них предъявлено обвинение.

Украинский лидер подчеркнул, что подобное количество «преступлений против основ национальной безопасности задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям». «Каждый из таких вопросов получит ответ», — добавил он.

Соответствующий указ об отстранении от должностей Венедиктовой и Баканова украинский президент подписал 17 июля. Генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Глава СБУ уволен согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, говорится в указе.