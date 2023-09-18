На Украине объяснили увольнение замминистров обороны

Депутат Рады Гончаренко связал увольнение всех замминистров обороны с коррупцией

Увольнение всех заместителей министра обороны Украины связано с антикоррупционной борьбой перед визитом Владимира Зеленского в США. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его цитирует РИА Новости.

«Увольнение замов и обновление Минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем», — объяснил он. По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров не планировал увольнять всех заместителей, а хотел оставить некоторых.

Гончаренко подчеркнул, что точно должны были отправить в отставку исполнявшую обязанности замглавы Минобороны Анну Маляр. Однако в офисе президента Украины решили снять с должностей всех. «Новый министр — новая команда», — добавил депутат.

18 сентября кабмин Украины уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Речь идет об Анне Маляр, Виталии Дейнеге, Владимире Гаврилове и других. По информации украинских СМИ, заместители министра обороны Украины приняли решение о добровольном увольнении по просьбе Умерова.