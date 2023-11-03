Зеленский провел кадровые перестановки в ВСУ

Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Лупанчука. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте главы государства.

«Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте документа. Ранее эту должность занимал Виктор Хоренко.

Ранее Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны ВСУ и назначил на указанный пост генерал-майора Анатолия Баргилевича. Указом украинский президент уволил с этой должности Игоря Танцюру.

В октябре правительство Украины назначило новых заместителей главы Министерства обороны республики. В середине сентября все заместители министра были уволены.