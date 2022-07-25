Президент Украины Зеленский уволил главу Сил специальных операций ВСУ Галагана

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста командующего Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Григория Галагана. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины», — говорится в документе. На его место Зеленский назначил Виктора Хоренко.

Генерал-майор Григорий Галаган был назначен командующим ССО 25 августа 2020 года. Причины его отставки и новое место работы пока неизвестны.

Накануне стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла операцию украинской военной разведки по угону российских боевых самолетов. Сотрудники украинской разведки предлагали российскому летчику и его семье несколько миллионов долларов, паспорта европейских стран в обмен на угон самолета на украинский аэродром. В ходе оперативной работы ФСБ через российского летчика выяснила и некоторые сведения о расположении украинских частей противовоздушной обороны.