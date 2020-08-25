Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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Он уволил с этой должности Игоря Лунева и назначил на его место генерал-майора Григория Галагана. Украинский лидер объяснил свое решение изменением задач операции Объединенных сил (ООС) в условиях действия перемирия в Донбассе. «Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», — объяснил украинский лидер.

Зеленский добавил, что необходимо внедрить «более агрессивные меры противодействия вызовам» и «адекватно реагировать на провокационные действия» со стороны противника. Кроме того, новый командующий ССО должен продолжить развитие всех компонентов войск.

Генерал-майор Лунев был назначен командующим ССО в январе 2016 года. Этот род войск был создан в июле того же года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО. В ходе вооруженного конфликта в Донбассе ССО провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральной власти. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и оккупации части Донбасса. Москва отвергает претензии.