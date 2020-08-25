Отмену встречи в «нормандском формате» объяснили

Офис президента Украины объяснил отмену встречи в «нормандском формате», запланированную на 28 августа.

Встреча советников лидеров «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции) переносится из-за командировки советника французского президента Эммануэля Бонна, сказано в сообщении. Новая дата мероприятия будет названа позже.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что встречу отменили из-за разногласий Германии, Франции и Украины. Новая дата пока не выбрана.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование конфликта в Донбассе после встречи лидеров «нормандского формата» в Берлине.

В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров четырех стран, по итогам которой был приняты минские соглашения об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе, предусматривающие, в частности, прекращение огня и обмен пленными.