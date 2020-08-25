Встречу в «нормандском формате» отменили из-за разногласий трех стран

Встречу советников лидеров стран «нормандской четверки» отменили из-за разногласий Берлина, Парижа и Киева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Речь идет о запланированном на 28 августа диалоге. Собеседник агентства отметил, что причиной стало несогласование проектов итоговых документов и разногласия трех стран — Германии, Франции и Украины. При этом новой даты заседания пока не назначено.

Ранее представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук допускал перенос переговоров, посвященных военному конфликту в Донбассе, из Минска в другое место. Это может произойти, если возможность вести диалог в Минске пропадет, в частности, из-за внутренней политической ситуации в Белоруссии.

Переговоры, посвященные военному конфликту в Донбассе, проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го в столице Белоруссии состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными.