Зеленский захотел продолжать переговоры по Донбассу в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске будут продолжаться, несмотря на протесты в Белоруссии. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, заседание ТКГ, запланированное на вторник, 18 августа, состоится. Встреча будет в новом формате, в ней примет участие новый глава украинской делегации Леонид Кравчук, отметил Зеленский.

Ранее Кравчук заявил, что в минских соглашениях не прописан особый статус Донбасса. «А некоторые, в том числе российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано. И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу», — пояснил он. Первый президент Украины захотел создать в Донбассе свободную экономическую зону.

30 июля Кравчук согласился возглавить делегацию в ТКГ вместо другого бывшего главы государства Леонида Кучмы. Он выступил против особого статуса для Донбасса, но отметил, что региону можно дать «особую систему управления». Позднее он сообщил, что Украина готова пойти на ряд компромиссов на переговорах — например, предложить создать в регионе свободную экономическую зону.

Переговоры, посвященные военному конфликту в Донбассе, проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го в столице Белоруссии состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными.