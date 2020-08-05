Кравчук заявил об отсутствии в минских соглашениях особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук заявил, что в минских соглашениях не прописан особый статус Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает «Интерфакс».

По его словам, в документе нет обязательного требования вводить особый статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в конституцию Украины. «А некоторые, в том числе российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано. И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу», — пояснил Кравчук.

Глава украинской делегации добавил, что стороны переговоров совершенно по-разному трактуют определенные положения минских соглашений. Кроме того, за пять лет, прошедших после подписания документа, некоторые положения в нем перестали работать или стали работать противоречиво.

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30 июля Кравчук согласился возглавить делегацию в ТКГ вместо другого бывшего главы государства Леонида Кучмы. Он выступил против особого статуса для Донбасса, но отметил, что региону можно дать «особую систему управления». Позднее он сообщил, что Украина готова пойти на ряд компромиссов на переговорах — например, предложить создать в регионе свободную экономическую зону.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».

Конфликт на Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.