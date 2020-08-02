Захарова дала совет для не понимающего минские соглашения Кравчука

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала совет для не понимающего минские соглашения экс-президента Украины Леонида Кравчука. В своем Facebook она прокомментировала его заявление.

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский?» — написала Захарова. Она также предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Леониду Кравчуку, Леониду Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».

Так Захарова прокомментировала слова Кравчука о том, что понятие «особый статус» для Донбасса нужно уточнить. Он выступил против него, подчеркнув, что на Украине не понимают, что это значит. Кравчук также захотел привлечь к переговорному процессу США.