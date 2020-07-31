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Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

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Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса. Об этом сообщает «Gordon.ua».

Кравчук считает, что региону можно дать только «особую систему управления». Он назвал это важным компромиссом, на который готова пойти украинская сторона.

«Иначе это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Тогда это уже не будет территория в составе Украины», — сказал он. Кравчук отметил, что жителям Донбасса нужно предложить больше прав и полномочий, но только в рамках конституции Украины и действующего законодательства о местном самоуправлении.

10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обвинил Россию в оказании давления в целях изменения конституции и внесения в нее положений об особом статусе неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников опроверг информацию об ультиматуме российских властей в переговорном процессе по Донбассу. Он отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус «оккупированной» территории в конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

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