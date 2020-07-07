На Украине заявили об отсутствии ультиматумов по Донбассу от России

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников заявил об отсутствии каких-либо российских ультиматумов по особому статусу Донбасса. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова», запись доступна на YouTube.

Информацию о том, что Россия ставила какие-либо ультиматумы на переговорах в Берлине, он назвал фейком.

По словам министра, на вопрос о правовом урегулировании конфликта украинская делегация ответила, что вместо особого статуса будет принятие отдельного законодательства об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

При этом Резников уточнил, что в минских соглашениях речь идет о четырех блоках нормативно-правовых актов: о децентрализации, закон об особенностях местного самоуправления, закон об амнистии и закон об особенностях местных выборов. Закон об амнистии еще не вступил в силу, а закон о выборах предстоит разработать.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в декабре 2019 года.

Часть Донецкой и Луганской областей вышла из-под контроля Киева в 2014 году. Украина обвиняет Россию в оккупации и поддержке сепаратизма. Кремль отвергает обвинения.

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