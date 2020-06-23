Украинцы выступили за особый статус Донбасса ради прекращения войны

Почти 45 процентов украинцев высказались за то, чтобы ради прекращения войны предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей особый статус, который предполагает автономию в составе Украины. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг», пишет «Страна.ua».

По данным опроса, 18,9 процента респондентов заявили, что поддержали бы предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономию, еще 25,7 процента скорее бы поддержали это решение.

Негативно оценивают возможность предоставления особого статуса 37,4 процента (скорее бы не поддержали и уверены, что не поддержали бы). Более 18 процентов украинцев не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме того, большинство респондентов (45,4 процента) считают, что для урегулирования конфликта в интересах Украины следует выполнять минские соглашения. О том, что от договоренностей стоит отказаться, заявили 23,5 процента опрошенных, еще 31,1 процента затруднились ответить или отказались.

Исследование проводилось 10-19 июня на всей территории Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Социологи опросили 3037 человек.

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