Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) открыла границу с Россией для отдельных категорий граждан. Соответствующий указ опубликован на сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

Запрет действовал более двух месяцев из-за пандемии коронавируса. С сегодняшнего дня жители ДНР смогут выехать в Россию для получения гражданства в составе организованных групп.

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Кроме того, были установлены условия выезда и для других категорий граждан. Лица, имеющие российские паспорта, могут поехать в Россию независимо от наличия постоянной или временной регистрации. Указом был упрощен и выезд на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Также от соблюдения двухнедельной изоляции были освобождены люди при въезде на территорию ДНР из России при условии возвращения в день отъезда.

Ранее 22 июня ДНР и Украина открыли пункты пропуска в Еленовке и Новотроицком в Донбассе. 10 июня Киев в одностороннем порядке открыл контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения «Марьинка», однако Донецк оставил аналогичный пункт пропуска закрытым.

16 марта Украина закрыла КПВВ на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Со своей стороны ДНР и ЛНР также закрыли пункты пропуска, оставив возможность вернуться для граждан самопровозглашенных республик, находящихся на украинской территории.

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