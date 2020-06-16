На Украине призвали к «ползучему наступлению» в Донбассе

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, призвал власти добиться успеха в «ползучем наступлении» в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью 5 каналу, видеозапись доступна в YouTube.

Он пояснил, что сейчас Украина не может провести масштабную военную операцию и пойти во фронтальное наступление на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), поскольку для этого нужно иметь преимущество.

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«Мы не можем оценить силы врага, потому что они, к сожалению, безграничны. То, что сейчас находится на Донбассе, — это фактически такое "пушечное мясо". Их задача продержаться сутки в случае мощного наступления, чтобы дать возможность ввести основные силы и средства российской регулярной армии (Киев обвиняет Москву в участии в конфликте в Донбассе, Россия это отрицает — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Турчинов.

Политик добавил, что стратегия пошагового наступления оправдала себя в 2016-2017 годах.

«Каждый день — на один метр. Таким образом в 2016-2017 годах мы продвинулись достаточно, мы освободили очень много населенных пунктов, мы улучшили конфигурацию нашего фронта, усилили наши позиции. Это надо продолжать. Каждый день по метру и, глядишь, не до Ростова, но к границе бы дошли», — резюмировал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.

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