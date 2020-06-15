Украина отказалась считать обязательными минские соглашения

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, заместитель руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Александр Мережко заявил, что минские соглашения носят рекомендательный характер. Об этом рассказал представитель России в ТКГ Борис Грызлов, передает ИА REGNUM.

По его словам, украинская делегация отказалась считать обязательными договоренности по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. «Подобного рода заявление в переговорном процессе было сделано впервые», — отметил Грызлов.

Материалы по теме Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию

Он добавил, что украинские власти пытаются разрушить переговорный процесс. «Возникает вопрос — на основании чего Киевом велась работа на протяжении пяти лет. Пришли новые люди, которые начали заявлять о рекомендательном характере минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников», — считает политик.

Грызлов добавил, что если это действительно официальная позиция Украины, то она ведет к «замораживанию» конфликта.

14 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские соглашения по Донбассу не мертвы, но держатся на одном аппарате искусственной вентиляции легких. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что отводит год на достижение результатов по Донбассу, и пообещал выйти из минских договоренностей в случае, если за этот срок «нормандский формат» (Россия, Германия, Франция и Украина) не принесет результатов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!