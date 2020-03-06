Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы. Такие сроки президент Зеленский назвал в интервью Guardian.

«Время идет. Власти могут потратить только один год на достижение соглашений [с Россией]», — заявил он (Киев возлагает ответственность за конфликт в Донбассе на Москву — прим. «Ленты.ру»).

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Украинский лидер заявил, что верит в свои возможности договориться с президентом России Владимиром Путиным. Он также рассказал, что на «нормандском саммите» в декабре у них было несколько «эмоциональных моментов», что помогло «достучаться» до российского лидера.

«Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось», — добавил Зеленский.

В конце февраля Вадим Пристайко, который на тот момент занимал пост главы МИД Украины, сообщил, что в Киеве работают над новой редакцией минских соглашений. Он пояснил, что старые документы «исчерпали себя». Ранее чиновник заявлял, что прогресса в выполнении договора Украина не видит.

Последний «нормандский саммит» прошел в декабре после трехлетнего перерыва. На нем главы России, Украины, Франции и Германии условились, что минские соглашения не имеют альтернативы и не подлежат пересмотру. Также на переговорах договорились, что до новой встречи в конце марта 2020 года в зоне конфликта должны появиться новые участки отвода войск. Они до сих пор не согласованы.

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