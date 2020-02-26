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Украина назвала условия для прогресса в переговорах по Донбассу

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Леонид Кучма
Леонид Кучма

Существенный прогресс в переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе без выполнения положения минских соглашений об обеспечении безопасности невозможен. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, пишет «РБК-Украина».

По его словам, никаких политических сдвигов в ситуации не произойдет без полного прекращения огня, а также «вывода вооруженных формирований и военной техники» из Донбасса.

Еще одним условием для разрешения кризиса на востоке Украины Кучма назвал решение вопроса относительно установления Киевом контроля над украинско-российской границей в Донбассе.

Ранее 26 февраля стало известно, что Украина планирует провести встречу министров иностранных дел Германии, Франции и России для подготовки «нормандского саммита». В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко констатировал отсутствие прогресса по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе предыдущей встречи лидеров «нормандской четверки».

Последний саммит в «нормандском формате» прошел в Париже 9 декабря 2019-го. Все его участники, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений. При этом сразу после возвращения в Киев украинский лидер и его окружение заявили о намерении их изменить.

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