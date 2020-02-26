Бывший СССР
 
Последние новости
Мишустин разрешил сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты
Киев отреагировал на заявление Суркова о несуществующей Украине
Запертая китаянка с лапшой в руке спустилась по стене с восьмого этажа
Врач скорой рассказал о спасении закопанного хулиганом в снег ребенка
Террорист приехал в Сирию и призвал детей к джихаду
Коронавирус добрался до еще одного континента
Лавров отреагировал на данные о встрече глав МИД «нормандского формата»
Друга королевской семьи обвинили в изнасиловании подростков и лишили работы
Первое лекарство от коронавируса протестируют на людях
Исполнительницу хита Mercy насиловали и накачивали наркотиками
Новости партнеров

Украина объявила о встрече глав МИД «нормандской четверки»

Перейти в «Мою Ленту»
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Украина планирует созвать глав МИД «нормандской четверки» для подготовки нового саммита на уровне глав государств. О готовящейся встрече объявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «РБК-Украина».

По его словам, встреча пройдет через месяц и будет носить организационный характер. «Для этого соберем министров России и Франции», — сказал он и добавил, что Украина хотела бы видеть на мероприятии представителей всех четырех стран переговорной группы. Точную дату и возможное место проведения переговоров Пристайко не уточнил.

Ранее Пристайко заявлял, что Киев вопреки недовольству Москвы работает над новой редакцией минских соглашений по Донбассу, которую Украина намерена представить на новом «нормандском саммите».

17 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что для проведения новой встречи лидеров «четверки» Россия ждет результатов выполнения предыдущих договоренностей, в частности, о разведении сил и прекращении огня в Донбассе.

Последний саммит «нормандской четверки» — глав России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже 9 декабря, спустя три года после предыдущего. Все его участники, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений. При этом сразу после возвращения в Киев украинский лидер и его окружение заявили о намерении их изменить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пристайко анонсировал встречу глав МИД стран нормандского формата
Раскрыты подробности спора представителей России и Германии в Совбезе ООН
Украина и ДНР раскритиковали «мюнхенский план» по урегулированию конфликта
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0225 февраля

Цена безволия

Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?
14:13Сегодня

Украинский министр назвал Суркова шавкой

14:42Сегодня

Киев отреагировал на заявление Суркова о несуществующей Украине

14:03Сегодня

В центре Киева нашли труп бизнесмена с пистолетом-пулеметом

Бывший СССР23:3722 февраля

Последний рубеж рейха

Немцы обороняли балтийский порт до самой капитуляции. В небе над ним гибли лучшие летчики СССР
13:40Сегодня

Зеленский подтвердил планы назначить политика времен Януковича в правительство

13:10Сегодня

Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

12:47Сегодня

Зеленский отказался менять Крым на Донбасс

Бывший СССР00:0218 февраля
Массовые протесты белорусской оппозиции

«Чтоб не поняли москали»

Белорусские националисты воюют с русским языком. Почему Лукашенко им не мешает?
10:41Сегодня

Дочь Каримова предложила президенту Узбекистана полмиллиарда долларов за свободу

09:43Сегодня

ДНР обвинила Украину в обстреле поселка

06:00Сегодня

На Украине заявили о новой эре в отношениях с Россией

Россия
Российский депутат оценил способность женщин-полицейских догонять преступников
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»
Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«У десантников не было шансов»
 
В российском городе машину вместе с ребенком забрали на штрафстоянку
«Квартиру может купить и уборщица»
 
Получивший более 8 лет за булочки с маком россиянин досрочно вышел из колонии
Все материалы
Мир
Умер один из самых известных гангстеров США
Коронавирус распространяется по Европе
Китайцам удалось сдержать эпидемию внутри страны, но в мире появилось несколько новых очагов
Раскрыта «чокнутая сторона» Берни Сандерса
Неспортивное поведение
Власти очищают Токио от бездомных перед Олимпиадой. Почему после Игр их может стать еще больше?
Россию заподозрили в борьбе против независимости Шотландии
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
В Пентагоне заметили рост активности российских подлодок
Все материалы
Бывший СССР
Дочь Каримова предложила президенту Узбекистана полмиллиарда долларов за свободу
«Женщины и дети в судорогах умирали на снегу»
При штурме города Ходжалы в Карабахе погибли 600 жителей. Спустя 28 лет виновные так и не наказаны
ДНР обвинила Украину в обстреле поселка
Цена безволия
Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?
На Украине заявили о новой эре в отношениях с Россией
Последний рубеж рейха
Немцы обороняли балтийский порт до самой капитуляции. В небе над ним гибли лучшие летчики СССР
Киев рассказал об «очень-очень мощной» подготовке к наступлению России
Все материалы
Экономика
Белоруссия подсчитала компенсацию от России за «грязную» нефть
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Иностранцы пожаловались Путину на российскую таможню
«Главная проблема — люди любят вкус мяса»
 
Цены на лекарства во время эпидемий захотели контролировать
Московские рестораны усилят меры безопасности из-за коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Задержанные ФСБ подростки раскрыли цель готовившейся бойни в школе
Дмитрий Федоров«Было жутко смотреть на обезглавленное тело»
Россиянин рассказал, как полицейские подкинули ему наркотики. Его словам поверили лишь после смерти
ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростков и массовое убийство
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Вторым соучастником убийства Япончика оказался похититель зубных коронок
«Он был вспыльчив, как маньяк»
Бывший оперативник сколотил банду киллеров. Они убивали бизнесменов и взрывали полицейских
В московской квартире нашли мертвую проститутку
Все материалы
Наука и техника
Рассекречены подробности об iPhone 12
Влажные грезы
Здесь можно делать все, но не хочется ничего: обзор Dreams
Huawei выпустила складной Mate XS за 170 тысяч рублей
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Huawei лишат процессоров
Вакцину от коронавируса протестируют на людях
Все материалы
Спорт
«Бавария» разгромила «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Мы просто идем вперед»
Чемпионский характер «Ливерпуля» и вторая победа «Челси» в лондонском дерби — главное в туре АПЛ
Названа сборная 27-го тура АПЛ
Александр Логинов«Мы не сломаемся»
Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли
Сейв голкипера худшей команды АПЛ признан лучшим в туре
Сергей Бубка«Советские спортсмены ели химию ведрами»
Американцы продолжают разоблачать госпрограмму допинга в СССР. Стоит ли им верить?
Гол футболиста «Эвертона» ударом через себя признан лучшим в туре АПЛ
Все материалы
Культура
Ветеран американского хип-хопа назвал русских рэперов нацистами и объявил войну
«После концерта начинается ****** разврат»
Рэпер-ковбой Yelawolf об уходе с лейбла Эминема, реднеках в хип-хопе и жести на гастролях
Автор песен Лободы и Лолиты раскрыл суммы своих гонораров
Мамкин сибиряк
Уиллем Дефо в аду и все грани женской токсичности: Берлинале-2020
Признанный виновным в сексуальном насилии Вайнштейн попал в больницу
«Крестьяне деньги собрали — за убийство барина заплатить»
Неизвестная жизнь русской деревни: от патриархата до Сталина
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» приостановили из-за коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев отказался ехать в Италию «обнимать коронавирусников» и запел
«Ничего личного»
Разрушение планеты, смертельные катастрофы и изнанка войны на снимках лучших фотографов мира
Подросток пошлепал мать по груди и запустил «самый отвратительный» челлендж
«Силиконовые чудовища»
Чемпион по операциям на теле влюбил в себя миллионы россиян. Чем он их зацепил?
Мошенники похищали данные пользователей WhatsApp благодаря их любви к порно
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Беспорядочно занимавшийся сексом герой телешоу разозлил зрителей
Все материалы
Ценности
Модель Victoria's Secret вышла в свет в нижнем белье
Показана новая коллекция кружевного белья для мужчин
В накачанных губах женщины образовались комки из-за неумелого врача
Стильная чума
Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане
Ким Кардашьян снялась в белье в окружении полных женщин
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
Все материалы
Путешествия
Объяснена любовь россиян к пересадкам
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
На поезда в Крым продали рекордное число билетов
Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Все материалы
Из жизни
Забывчивость принесла женщине 50 тысяч долларов
Тучная британка похудела вдвое и стала первой красавицей страны
«Найти себе пару здесь не составит труда»
История россиянина, который переехал в Японию, но мечтает вернуться на родину
Двое ученых заблудились в лесу и неделю пили воду из лужи
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Ставший отцом в 96 лет 104-летний мужчина покурил в кровати и умер
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Все материалы
Представлен новый Mercedes-AMG GLA 45 с «рекордным» турбомотором
Конкуренты нового Hyundai Solaris: есть ли они?
Посмотрите, с кем придется соперничать обновленному седану в России
«Сбербанк» сделает свою мультимедийную систему для автомобилей
Женевский автосалон 50 лет назад
Модели, представленные в марте 1970 года, в 2020-м официально станут олдтаймерами
Компания Hyundai обновила семейство i30
Самые быстрые гиперкары
Чемпионская сборная мира по разгону до «сотни»
Раскрыты комплектации нового Volkswagen Polo для России
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы