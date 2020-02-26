Украина объявила о встрече глав МИД «нормандской четверки»

Украина планирует созвать глав МИД «нормандской четверки» для подготовки нового саммита на уровне глав государств. О готовящейся встрече объявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «РБК-Украина».

По его словам, встреча пройдет через месяц и будет носить организационный характер. «Для этого соберем министров России и Франции», — сказал он и добавил, что Украина хотела бы видеть на мероприятии представителей всех четырех стран переговорной группы. Точную дату и возможное место проведения переговоров Пристайко не уточнил.

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Ранее Пристайко заявлял, что Киев вопреки недовольству Москвы работает над новой редакцией минских соглашений по Донбассу, которую Украина намерена представить на новом «нормандском саммите».

17 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что для проведения новой встречи лидеров «четверки» Россия ждет результатов выполнения предыдущих договоренностей, в частности, о разведении сил и прекращении огня в Донбассе.

Последний саммит «нормандской четверки» — глав России, Украины, Франции и Германии — прошел в Париже 9 декабря, спустя три года после предыдущего. Все его участники, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений. При этом сразу после возвращения в Киев украинский лидер и его окружение заявили о намерении их изменить.

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