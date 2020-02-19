Раскрыты подробности спора представителей России и Германии в Совбезе ООН

Постоянные представители России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности ООН поспорили о возможности работы иностранных граждан в органах власти Украины и самопровозглашенных республик Донбасса. Подробности спора в среду, 19 февраля, раскрыла газета «Коммерсантъ».

Во время своего выступления немецкий представитель заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не самостоятельны и проводят свою политику под влиянием России. В качестве одного из аргументов своей позиции он привел тот факт, что в начале февраля премьер-министром ДНР был назначен бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. «Насколько я знаю, Иркутск находится в России», — отметил Хойсген.

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В ответ Небензя напомнил, что в правительстве Украины также работали иностранные граждане, в частности, исполнявшая в течение трех лет обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая родилась и выросла в США. При этом российский представитель сравнил расстояние от родного города Супрун, Чикаго, до Киева с расстоянием от Иркутска до Донецка и заявил, что первое гораздо больше.

Совбез ООН провел совещание по случаю пятилетия со дня подписания минских соглашений лидерами Германии, Франции, Украины и России на фоне обострения ситуации в Донбассе. В ходе заседания Небензя обвинил Украину в саботаже минских соглашений. По словам дипломата, из 13 пунктов договоренностей на данный момент выполняются только два: о работе контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В свою очередь представитель Украины Сергей Кислица заявил, что Россия продолжает проводить стратегию эскалации конфликта в регионе.

Владимир Пашков был назначен премьер-министром ДНР в начале февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Пашкова, подчеркнул, что речь не идет об «официальном делегировании официального лица», и заверил, что Россия абсолютно не причастна к конфликту на юго-востоке Украины.

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