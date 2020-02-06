Премьером ДНР стал бывший российский вице-губернатор

Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков, сообщает «Страна.ua».

Информация о том, что Пашков исполняет обязанности главы правительства, появилась на сайте главы ДНР Дениса Пушилина 5 февраля. Ранее этот пост занимал Александр Ананченко. Официальных заявлений о перестановках во власти непризнанной республики не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Пашкова, сказал журналистам, что речь не идет об «официальном делегировании официального лица». Он подчеркнул, что Россия абсолютно не причастна к конфликту на юго-востоке Украины, передает ТАСС.

Российский гражданин Пашков родился в Братске, был вице-мэром города в 2005 году, до 2014-го работал заместителем губернатора Иркутской области. После ухода с госслужбы он основал ряд компаний и возглавил предприятие «Внешторгсервис» беглого украинского олигарха Сергея Курченко, отмечает издание. В марте 2017 года компания получила контроль над национализированными заводами в ДНР и Луганской народной республике. Служба безопасности Украины утверждала, что через благотворительный фонд Пашкова Россия скрыто финансировала бюджет ЛНР, пытаясь избежать новых экономических санкций.

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