Отказ платить пенсии жителям Донбасса объяснили их пророссийскими настроениями

Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей Донбасса их пророссийскими настроениями. Ее слова передает «112 Украина».

По мнению парламентария, Украина не может выплачивать пенсионерам пенсии, поскольку они могут поддерживать Россию.

«Я категорически против этого закона. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать?» — заявила она.

Богуцкая подчеркнула, что это плевок в сторону тех, кто уехал с Донбасса на Украину и до сих пор ничего не получил.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 октября 2019 года рассказала, что задолженность Украины по выплатам пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 миллиарда гривен (около 1,67 миллиарда долларов США).

В сентябре 2016 года занимавшая пост заместителя спикера Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что правительство Украины не будет производить социальные выплаты жителям Донбасса. Она назвала пенсионеров региона «мертвыми душами».

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям ДНР и ЛНР были прекращены 7 ноября 2014 года. В постановлении украинского правительства указывалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения территории под контроль Киева.

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