Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Украинские власти не могут выплачивать пенсии жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает «РБК-Украина».

По ее словам, Киев не имеет представительства Пенсионного фонда и органов социальной защиты на части территории Донбасса, поэтому они не могут вести там законную деятельность. При этом политик возложила всю ответственность за невыплату пенсий на власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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В то же время Коляда рассказала, что украинское правительство работает над упрощением перехода линии пересечения с ДНР и ЛНР. По ее словам, это необходимо для того, чтобы облегчить жизнь пожилым людям и пенсионерам, которые вынуждены регулярно переходить через пункты пропуска для получения пенсий и пособий на подконтрольной Киеву территории.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 октября сказала, что задолженность Украины по выплатам пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 миллиарда гривен (около 1,67 миллиарда долларов США).

В сентябре 2016 года занимавшая пост заместителя спикера Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что правительство Украины не будет производить социальные выплаты жителям Донбасса. Она назвала пенсионеров региона «мертвыми душами». Выплаты пенсий и социальных льгот жителям ДНР и ЛНР были прекращены 7 ноября 2014 года. В постановлении украинского правительства указывалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения территории под контроль Киева.

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