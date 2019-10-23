Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов

Задолженность Украины по выплатам пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 миллиарда гривен (около 1,67 миллиарда долларов США). Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, на 1 сентября 259,6 тысяч переселенцев на подконтрольную часть Украины остаются без пенсий за прошедший период на сумму 8,097 миллиардов гривен (323,9 миллиона долларов). Денисенко заявила, что это связано, в том числе, с отсутствием порядка выплат, который не утвержден украинским правительством. Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысяч гривен (1,24 тысячи долларов).

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Также она привела данные по долгам пенсионерам, проживающим в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). «Общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах [пенсионного] фонда на территориях, которые на сегодняшний день временно оккупированы, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 миллиарда гривен (1,244 миллиарда долларов — прим. «Ленты. ру»)», — сказала Денисова.

В сентябре 2016-го года тогдашний заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что правительство Украины не будет производить социальные выплаты жителям Донбасса. Она назвала пенсионеров региона «мертвыми душами». Выплаты пенсий и социальных льгот жителям ДНР и ЛНР были прекращены 7 ноября 2014 года. В постановлении украинского правительства указывалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения территории под контроль Киева.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!