На Украине предложили назначить вице-премьера по Крыму и Донбассу

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека инициировал появление должности вице-премьер-министра по вопросам Крыма и Донбасса. Об этом сообщил его руководитель Дмитрий Лубинец в своем Facebook.

Новый вице-премьер на своем посту будет заниматься вопросами реинтеграции жителей этих территорий и возвращения их под юрисдикцию Украины. Сейчас эти вопросы разделены между различными министерствами и парламентскими комитетами.

Ранее украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В октябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку «возвращать людей нужно ментально». Он также отметил, что для возвращения региона в состав Украины потребуется комплекс мероприятий.

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