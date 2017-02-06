ООН выразила недовольство отказом Киева выплачивать пенсии жителям Донбасса

Отказ Киева выплачивать социальные пособия и пенсии жителям Донбасса вызвал недовольство в ООН. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на координатора систем организации на Украине Нила Вокера.

«Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и не раз поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей исключали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уж о международных», — цитирует издание Вокера.

По его словам, ООН настаивает на том, что «все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут».

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В сентябре 2016-го заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что правительство Украины не будет производить социальные выплаты жителям Донбасса. Она назвала пенсионеров региона «мертвыми душами».

В мае 2016-го вице-премьер Украины Павел Розенко назвал цифру задолженности Киева по социальным выплатам жителям Донбасса. По его словам, украинское правительство не выплатило более 10 миллиардов гривен (немногим менее 400 миллионов долларов по актуальному на тот момент курсу).

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года, после того как новые власти страны начали так называемую антитеррористическую операцию — попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.