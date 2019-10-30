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Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил подробности стратегии Киева по реинтеграции Донбасса и Крыма. Его заявление на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе цитирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, эта стратегия должна включать в себя четыре основных составляющих. Первая из них — это прозрачность и публичность. Поясняя свои слова, он отметил, что власть должна не только отчитываться перед обществом за свои шаги, но и привлекать его к решению проблемы, инициировав масштабный национальный диалог. Второй составляющей он назвал системную информационную политику, призвав СМИ воспитывать своих читателей и зрителей, повышая их медиаграмотность.

Еще одной составляющей стратегии реинтеграции утраченных регионов Зеленский назвал реализм. По его словам, украинцы должны понимать, что легко и быстро вернуть Крым военным путем не удастся. Кроме того, важно осознание, «что уже завтра на оккупированной территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке». «Мы не должны радовать себя этими иллюзиями», — сказал он.

Четвертой составляющей этой стратегии Зеленский назвал способность государства воплотить ее в жизнь.

Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе. Первый этап — это прекращение горячей стадии конфликта, второй — примирение людей.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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