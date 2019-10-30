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На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса

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Пропускной пункт в станице Луганской

Восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса обойдется в 372 миллиона евро (боле 26 миллиардов рублей). Об этом заявил первый заместитель главы офиса президента Украины Сергей Трофимов, передают «Украинские новости».

Трофимов пояснил, что эти средства понадобятся на восстановление транспортной инфраструктуры, жилых домов, промышленных и административных зданий. В частности, 231 миллион евро из этой суммы уйдет на ремонт транспортной сети, еще 72 миллиона понадобятся на восстановление жилого фонда.

Чиновник отметил, что это лишь минимальные расчеты, итоговая сумма может оказаться больше.

24 октября жительница поселка Опытное в Донецкой области Елена Лебедева записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила провести свет в населенный пункт. По ее словам, электричество в поселке пропало пять лет из-за обстрелов линий электропередач. Их восстановление жительница оценила в 22 миллиона гривен (около 56 миллионов рублей).

12 октября глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что у Киева нет средств на восстановление Донбасса. По его словам, даже если в ходе обсуждения в «нормандском формате» регион вернется под контроль Украины, руководство страны должно понимать, что денег на восстановление этой области у него нет.

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