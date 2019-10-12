Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии
Американский эсминец с ракетами зашел в Черное море
Лишившийся боя с Усиком боксер оказался «чистым»
Украина испугалась отмены санкций против «нерукопожатной» России
Еще одна страна прекратит поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Стало известно о планах курдов просить помощи у России вместо США
Описана жизнь убийцы девочки в Саратове после прошлых преступлений
Боец MMA пришел в ужас от издевательств над школьником и вмешался
Избивший старшеклассников российский учитель объяснился с родителями школьников
Новости партнеров

Киев признал невозможность самостоятельно восстановить Донбасс

Перейти в «Мою Ленту»

Глава президентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии у Киева средств на восстановление Донбасса. Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу».

По его словам, даже если в ходе обсуждения в «нормандском формате» Донбасс станет подконтрольным Киеву, руководство страны должно понимать, что денег на восстановление региона у него нет. «Где-то придется брать», — отметил Арахамия, добавив, что переговорный процесс в любом случае будет длинным.

Глава «Слуга народа» в Раде подчеркнул, что вопрос о финансировании Донбасса следует поднимать после того, как Киев вернет контроль над территориями. По его подсчетам, затраты на реинтеграцию региона исчисляются десятками миллиардов. «У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 миллиардов долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании тайного «плана Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, который может составить альтернативу Минским соглашениям. Он отказался раскрыть подробности альтернативной стратегии Киева, отметив лишь, что его не устраивает нынешний формат договоренностей.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера». Этот документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за Донбассом особого статуса, а также проведение выборов в самопровозглашенных республиках.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина попросит Европу «дожать» Россию
На Украине указали на «главную ошибку» Зеленского
Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано
Зеленский выступил против автономии Донбасса
Зеленский рассказал о наличии тайного «плана Б» по Донбассу
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0211 октября

Украинский тупик

Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
19:1312 октября

Украина попросит Европу «дожать» Россию

16:4212 октября

На Украине рассказали о новом обмене заключенными с Россией

11:1312 октября

Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась

Бывший СССР00:02 9 октября

Колесо Майдана

Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
08:4312 октября

Зеленский рассказал о шоке Европы от поведения Порошенко

07:4412 октября

На Украине указали на «главную ошибку» Зеленского

05:5012 октября

Латвия осудила Россию за празднование годовщины освобождения Риги от нацистов

Бывший СССР00:02 6 октября

«Надо удирать в Россию»

Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР
03:1312 октября

Назарбаев рассказал о причинах отставки

20:3011 октября

Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР

13:4211 октября

Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано

Россия
Пожилым россиянам рекомендовали сократить потребление мяса
«Тем, кто послабее, приходится туго»
От этих россиян отказываются при рождении и держат взаперти. Но есть те, кто хочет помочь
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Пробил Дно
Фотограф поехал в самый матерящийся город России и чуть не @#$%%!
В российском поселке украли мост днем на глазах у жителей
«Будто внезапно оказался на подводной лодке»
Проблемы с психикой имеет каждый третий россиянин. Что делать их близким?
В России бультерьер напал на детей в школьном дворе
Все материалы
Мир
Американский эсминец с ракетами зашел в Черное море
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Еще одна страна прекратит поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Русские, назад!
Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
Стало известно о планах курдов просить помощи у России вместо США
Турция начала военную операцию в Сирии
Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются
Великобритания предложила НАТО защищаться от России проницательностью
Все материалы
Бывший СССР
Украина попросит Европу «дожать» Россию
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
На Украине рассказали о новом обмене заключенными с Россией
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
Зеленский рассказал о шоке Европы от поведения Порошенко
Все материалы
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
Русская пирамида
Как в попытке разбогатеть доверчивые россияне теряют деньги, машины и жилье
Между Москвой и Киевом устроили битву цен
Призванные на землю
В Москве на ВДНХ завершил работу крупнейший сельскохозяйственный форум «Золотая осень»
Пассивные мужчины оказались рискованнее пассивных женщин
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
Россия рекордно сэкономила
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин решил помочь полиции и погиб
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
Очевидцы — о народном гневе и желании линчевать убийцу девочки в Саратове
Арестован подозреваемый в убийстве российской школьницы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Избивавшего заключенного начальника колонии уволят
Жители Саратова и сотрудники полиции около гаражного комплекса, где было найдено тело пропавшей девятилетней девочкиРоссияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки
Разъяренную толпу в Саратове сдержали слезоточивым газом. В город стягиваются силовики
Дело о многомиллионных хищениях в «Роскосмосе» передали в суд
Все материалы
Наука и техника
Китай раскрыл срок запуска «боевого НЛО»
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Раскрыта утечка секретной информации об испытаниях российского супероружия
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
Путин анонсировал разработку ударных комплексов прорыва любой ПРО
«Я точно не гений!»
Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
Ведомого напарника F-35 сдуло ветром
Все материалы
Спорт
Лишившийся боя с Усиком боксер оказался «чистым»
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Боец MMA пришел в ужас от издевательств над школьником и вмешался
На шотландский флаг
Россия «порвала» горцев в «Лужниках». Сборная в шаге от Евро-2020
Менеджер Нурмагомедова сцепился с представителем лучшего бойца UFC
Тони Адамс«Моя доза — 20 пинт пива»
Победы, пьянки и тюрьма — веселая жизнь легенды «Арсенала» Тони Адамса
Выступавшая за СССР гимнастка приготовилась к восьмой Олимпиаде в карьере
Все материалы
Культура
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Группа «Кино» объявила о новых концертах спустя 30 лет
Скандал на оба ваши дома
Как обвинения в харассменте и коррупции изменили Нобелевскую премию
В «Улице Сезам» появился герой из семьи наркоманов
Мишель Обама и Барак Обама«С Бараком носились как с хрустальной вазой»
Мишель Обама о тайнах Белого дома
Умер актер фильма «Джеки Браун»
Все материалы
Интернет и СМИ
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Освобожденная в Иране российская журналистка раскрыла подробности заключения
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Земляки покритиковавшего КВН комика объяснили его слова
Все материалы
Ценности
В сети высмеяли похожее на дверную ручку обручальное кольцо
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Раскрыта оптимальная частота умывания
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Неестественные ягодицы самой молодой миллиардерши вывели из себя фанатов
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Осуждающая богачей конгрессвумен США спустила 300 долларов на прическу
Все материалы
Путешествия
Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт и попал на видео
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Назван любимый европейский город россиян
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Проникший с пистолетом на борт самолета россиянин раскрыл детали инцидента
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Студент захотел проветриться после пьянки и случайно покинул страну пешком
Все материалы
Из жизни
Подросток оказался прикован к постели из-за вросшего волоса
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Парень за четыре года вырос до 233 сантиметров и продолжил расти
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Женщина отказалась от фастфуда и сбросила 70 килограммов
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Из испуганной кобры посыпались яйца
Все материалы
Обзор Mercedes-Maybach за 74 миллиона рублей
Видео: каково владеть самым дорогим Мерседесом?
UAZ Patriot с автоматом
Тест Патриота с автоматической трансмиссией: 100 тысяч рублей за коробку, как у BMW
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Спорткары, купе и кабриолеты из Fiat 124, ставшего в СССР легендарным ВАЗ 2101
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Volkswagen Teramont превратился в купе-кроссовер
Стали известны автомобили, которые чаще всего «гуглят»
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
Все материалы
Дом
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Российского чиновника уличили в трате бюджетных денег на ремонт квартиры
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Российские подвалы откроют для кошек
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
У тысяч россиян нашли «ипотечную заначку»
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Первый морозоустойчивый комплекс для сортировки мусора появился в России
В Крыму резко увеличат строительство жилья
Все материалы