Зеленский рассказал о наличии тайного «плана Б» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о наличии тайного плана по урегулированию ситуации в Донбассе, который может составить альтернативу Минским соглашениям. Прямую трансляцию его брифинга ведет на YouTube телеканал «112 Украина».

Глава государства подчеркнул, что ответы на все вопросы по урегулированию конфликта закреплены в Минских соглашениях, однако у Киева есть и некий «план Б». О том, в чем именно заключается альтернативная стратегия Украины, Зеленский не сообщил.

Также президент отметил, что его не устраивает нынешний формат договоренностей, в котором граница переходит под контроль Украины только после выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. «Мы будем проводить политику, чтобы совсем по-другому это решать», — заявил Зеленский.

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1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера». Этот документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за Донбассом особого статуса, а также проведение выборов в самопровозглашенных республиках.

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