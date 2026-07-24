Сопровождавшего девушку на инвалидной коляске россиянина жестоко избили

В Долгопрудном сопровождавшего девушку на инвалидной коляске мужчину жестоко избили

В подмосковном Долгопрудном мужчину, сопровождавшего вдоль дороги девушку на инвалидной коляске, жестоко избили. Об этом стало известно «Газете.ru».

По сведениям российского издания, пара направлялась из жилищного комплекса. Водителю Chevrolet не понравилось, что инвалидная коляска находится на дороге. Возник конфликт, который быстро перерос в избиение пешехода.

Мужчина получал удары в лицо ногами. Девушка на инвалидной коляске пыталась остановить агрессоров. Происходящее засняли жительницы рядом стоящего дома, они же обратились в спецслужбы.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу. Его обидчики успели скрыться, сейчас их ищут полицейские.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии избил многодетного отца-инвалида из-за тропинки в СНТ.

До этого в Дагестане на российского школьника-инвалида напали из-за велосипеда.