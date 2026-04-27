В Дагестане на российского школьника-инвалида напали из-за велосипеда

В Дагестане школьника-инвалида избили из-за велосипеда

В Республике Дагестан возбудили уголовное дело о грабеже по факту нападения на ребенка-инвалида. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Cледственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в городе Каспийске двое несовершеннолетних напали на школьника с инвалидностью, чтобы отобрать у него велосипед. В результате ребенок получил травмы и оказался в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды преступных действий подозреваемых.

