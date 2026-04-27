Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 27 апреля 2026Силовые структуры

В Дагестане на российского школьника-инвалида напали из-за велосипеда

В Дагестане школьника-инвалида избили из-за велосипеда

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oscar Herenj / Unsplash

В Республике Дагестан возбудили уголовное дело о грабеже по факту нападения на ребенка-инвалида. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Cледственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в городе Каспийске двое несовершеннолетних напали на школьника с инвалидностью, чтобы отобрать у него велосипед. В результате ребенок получил травмы и оказался в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды преступных действий подозреваемых.

В 2025 году резко выросло число детей, поставленных на учет в комиссиях по делам несовершеннолетних.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok