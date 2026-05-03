14:39, 3 мая 2026Россия

Россиянин избил инвалида и его четырехлетнюю дочь с аутизмом из-за тропинки в СНТ

Мария Винар

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Башкирии россиянин избил инвалида и его дочь из-за тропинки в СНТ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жители СНТ «Авиатор» Чимшинского района рассказали, что их сосед, 44-летний Павел, с 2024 года избивает прохожих из-за протоптанной рядом с его домом дороги. По их словам, мужчина набрасывается с кулаками на всех, включая женщин, детей и стариков.

В беседе с журналистами очевидцы посетовали, что недавно Павел ударил ногой четырехлетнюю девочку с аутизмом и разбил голову ее 56-летнему многодетному отцу-инвалиду, который шел с тростью из магазина с молоком и хлебом.

После этого инцидента жители СНТ написали коллективное заявление в полицию, но пока ответа не получили.

Ранее сообщалось, что в Дагестане на российского школьника-инвалида напали из-за велосипеда.

