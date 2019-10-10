Зеленский отказался вводить военное положение из-за Донбасса

Военный путь возвращения контроля над Донбассом и Крымом для Украины неприемлем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, трансляцию ведет телеканал «112 Украина» на YouTube.

«Я шел [на выборы] как президент мира. Общество не голосовало за президента, который придет и объявит войну, который войной займет свои территории», — сказал Зеленский и напомнил, что введение военного положения на Украине в прошлом году спровоцировало только «страх и хаос», а он «не хочет пугать людей».

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли Киев юридически признать вооруженный конфликт на юго-востоке страны войной. Представитель СМИ напомнил, что предшественник Зеленского Петр Порошенко этого так и не сделал.

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Зеленский также объяснил спешку с подписанием мирных соглашений по Донбассу и прокомментировал массовые митинги против «формулы Штайнмайера». «Часики тикают, а вместе с тем каждый день [исчезают] люди. Кто-то уезжает, кто-то на линии соприкосновения погибает. Поэтому мы так спешим (...). Кто-то кричит, что это "зрада". А я считаю, что "зрада" — это делать все, чтобы не дать мне выполнять мои президентские обязанности, а это прекращение войны и сведение числа убитых до нуля», — заявил он.

Ранее в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что политика России в отношении Украины сейчас действительно может быть пересмотрена, поскольку он отказался от воинственной риторики Порошенко, изображавшей власть в Киеве «фашистами».

Президент Украины также подчеркнул, что разведение сил в Донбассе в районе Станицы Луганской стало лучшей пропагандой на неподконтрольных территориях, потому что Киев смог показать жителям самопровозглашенных республик свои мирные намерения. По его словам, отвод войск необходимо продолжить, иначе встреча в «нормандском формате» сорвется.

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